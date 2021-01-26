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Партизанившего в лесах вора-рецидивиста задержали под Толочином
26.01.2021 15:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 янв – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Толочинском районе вора-рецидивиста, который скрывался от правоохранителей в тщательно замаскированном схроне в лесу, сообщили в УВД Витебского облисполкома.
© Photo : ГУВД Минска
По информации управления, 54-летний злоумышленник после совершения очередного преступления мог месяцами прятаться в лесном массиве.
"Злоумышленник настолько тщательно умел маскировать свои временные жилища, что о них не знали ни местные жители, ни работники лесхозов", – сказали в УКД.
Там также отметили, что вора выследили после очередной кражи. Его застали врасплох, поэтому подозреваемый даже не предпринял попытки скрыться.
В общей сложности на счету гражданина – девять краж и разбойное нападение на пенсионера. В отношении задержанного возбудили несколько уголовных дел, он находится под стражей.
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В отношении задержанного мужчины возбудили сразу несколько уголовных дел, он находится под стражей.
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