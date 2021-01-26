Партизанившего в лесах вора-рецидивиста задержали под Толочином

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 янв – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Толочинском районе вора-рецидивиста, который скрывался от правоохранителей в тщательно замаскированном схроне в лесу, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

По информации управления, 54-летний злоумышленник после совершения очередного преступления мог месяцами прятаться в лесном массиве.

"Злоумышленник настолько тщательно умел маскировать свои временные жилища, что о них не знали ни местные жители, ни работники лесхозов", – сказали в УКД.

Там также отметили, что вора выследили после очередной кражи. Его застали врасплох, поэтому подозреваемый даже не предпринял попытки скрыться.

В общей сложности на счету гражданина – девять краж и разбойное нападение на пенсионера. В отношении задержанного возбудили несколько уголовных дел, он находится под стражей.