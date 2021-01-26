Дело о взятках на Скидельском сахарном комбинате: суд вынес приговор

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 янв - Sputnik. Суд Гродненского района огласил приговор бывшему заместителю гендиректора ОАО "Скидельский сахарный комбинат", которого судили за получение взяток, сообщили в суде.

Бывший топ-менеджер предприятия Сергей Куликовский, который курировал вопросы поставок сырья на комбинате, был задержан в июле 2020 года, его судили за получение взяток в 2015-2020 годах. В суд дело было направлено в начале декабря прошлого года.

"Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет со штрафом в размере 500 базовых величин (14500 рублей)", – сообщили Sputnik во вторник в районном суде.

Там уточнили, что суд отправил его отбывать наказание в исправительную колонию усиленного режима, а также лишил права в течение 5 лет занимать определенные должности.

В чем состоит вина

Бывший замдиректора признан виновным в том, что неоднократно принимал для себя материальные ценности за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию.

В приговоре суда, в частности говорится, что взятки он брал, "руководствуясь низменными корыстными побуждениями", стремился извлечь для себя материальную выгоду благодаря своему должностному положению и служебным полномочиям.

В уголовном деле речь идет об оказании содействия в сотрудничестве с индивидуальными предпринимателями на протяжении пяти лет – с 2015 по 2020 годы.

Он признан виновным в том, что принял для себя в качестве взятки 3 500 долларов США, а также 8 670 рублей за обеспечение заключения договоров на перевозку сахарной свеклы, за организацию и обеспечение предоставления ему коммерчески выгодных объемов перевозки сахарной свеклы от ее производителей в ОАО "Скидельский сахарный комбинат".

Обвиняемый свою вину в совершении вышеуказанного преступления признал в полном объеме. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

Большое "сахарное дело"

Рассмотренное судом в Гродно уголовное дело не имеет отношения к громкому делу о "сахарной мафии" , которое еще находится на стадии расследования в КГБ.

"Я думаю, что расследование скоро завершится. Есть основания полагать, что к концу февраля его отдадут в прокуратуру", – сказал источник, знакомый с ходом расследования дела. Руководители всех четырех сахарных комбинатов Беларуси, а также глава Белорусской сахарной компании в Москве, несколько бизнесменов и полковник милиции, бывший начальник 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Владимир Тихиня были задержаны в конце января 2020 года. Были возбуждены уголовные дела по фактам получения и дачи взяток.