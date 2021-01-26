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Во Франкфурте мужчина напал с ножом на троих человек
26.01.2021 16:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 янв – Sputnik. Нападавший на прохожих с ножом мужчина задержан, сообщила полиция Франкфурте-на-Майне.
© AFP 2020 / MARCO DE SWART
Инцидент произошел в районе Банхофсфиртель немецкого Франкфурта-на-Майне во вторник в 09:00 по местному времени.
"Сообщается о человеке, который предположительно ранил нескольких человек, он был очень оперативно задержан… Никакой угрозы больше нет", - говорится в заявлении правоохранителей в Twitter.
Немецкие СМИ сообщили минимум о троих пострадавших, все они получили серьезные ранения и госпитализированы. По предварительным данным, задержанный был в состоянии наркотического опьянения.
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Преступник находился в состоянии наркотического опьянения, по меньшей мере три человека были серьезно ранены.
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