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Во Франкфурте мужчина напал с ножом на троих человек

26.01.2021 16:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 янв – Sputnik. Нападавший на прохожих с ножом мужчина задержан, сообщила полиция Франкфурте-на-Майне.

© AFP 2020 / MARCO DE SWART
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Инцидент произошел в районе Банхофсфиртель немецкого Франкфурта-на-Майне во вторник в 09:00 по местному времени.

"Сообщается о человеке, который предположительно ранил нескольких человек, он был очень оперативно задержан… Никакой угрозы больше нет", - говорится в заявлении правоохранителей в Twitter.

Немецкие СМИ сообщили минимум о троих пострадавших, все они получили серьезные ранения и госпитализированы. По предварительным данным, задержанный был в состоянии наркотического опьянения.

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Теги: Минск
 
 
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Преступник находился в состоянии наркотического опьянения, по меньшей мере три человека были серьезно ранены.
 
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