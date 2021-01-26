Во Франкфурте мужчина напал с ножом на троих человек

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 янв – Sputnik. Нападавший на прохожих с ножом мужчина задержан, сообщила полиция Франкфурте-на-Майне.

Инцидент произошел в районе Банхофсфиртель немецкого Франкфурта-на-Майне во вторник в 09:00 по местному времени.

"Сообщается о человеке, который предположительно ранил нескольких человек, он был очень оперативно задержан… Никакой угрозы больше нет", - говорится в заявлении правоохранителей в Twitter.

Немецкие СМИ сообщили минимум о троих пострадавших, все они получили серьезные ранения и госпитализированы. По предварительным данным, задержанный был в состоянии наркотического опьянения.

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