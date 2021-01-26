ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мужчина запенил дверь квартиры милиционера в Минске. Расследование завершено

26.01.2021 16:41 — ЧП | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Минске завершено расследование уголовного дела о хулиганстве и оскорблении представителя власти. В ноябре мужчина зашел в подъезд одного из домов и залил строительной пеной замок и входную дверь, а также почтовый ящик, на котором написал оскорбления в адрес сотрудника милиции. Вскоре он был задержан. Оказалось, что незадолго до произошедшего адрес, контактные данные, должность и место работы сотрудника были размещены в одном из деструктивных телеграм-каналов.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК Беларуси по г. Минску: "На основании собранных по делу доказательств мужчине предъявлено обвинение в хулиганстве и публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для дальнейшего направления в суд".

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске завершено расследование уголовного дела о хулиганстве и оскорблении представителя власти. В ноябре мужчина зашел в подъезд одного из домов и залил...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Оскорбил пресс-секретаря МВД: минчанин получил 2 года "домашней химии"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

25.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by