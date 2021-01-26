Мужчина запенил дверь квартиры милиционера в Минске. Расследование завершено

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В Минске завершено расследование уголовного дела о хулиганстве и оскорблении представителя власти. В ноябре мужчина зашел в подъезд одного из домов и залил строительной пеной замок и входную дверь, а также почтовый ящик, на котором написал оскорбления в адрес сотрудника милиции. Вскоре он был задержан. Оказалось, что незадолго до произошедшего адрес, контактные данные, должность и место работы сотрудника были размещены в одном из деструктивных телеграм-каналов.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК Беларуси по г. Минску: "На основании собранных по делу доказательств мужчине предъявлено обвинение в хулиганстве и публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для дальнейшего направления в суд".