Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 янв – Sputnik. Энергетики восстанавливают электроснабжение потребителей, отключенных из-за непогоды – всего без света в республике остались более 280 населенных пунктов, сообщили в ГПО "Белэнерго".

Во вторник на территорию Беларуси пришел циклон "Ларс", который существенно ухудшил погодные условия – в ряде регионов идут сильные снегопады.

"В результате сложных погодных условий фиксируются технологические нарушения в электросетевом комплексе, в настоящее время в большей степени по Брестской и Гродненской области", – сказали в Белэнерго.

Там также уточнили, что работники областных энергосистем переведены в режим повышенной готовности и уже приступили к ремонту поврежденных ЛЭП. В них задействованы свыше 280 бригад и 160 единиц техники.

© Photo : Белэнерго Ремонт ЛЭП

"Ведутся работы по восстановлению электроснабжения в 284 населенных пунктах, из них 190 находятся в Брестской области", – сказали в организации.

В Белэнерго напомнили, что в случае отсутствия электричества гражданам нужно обратиться в диспетчерскую РЭС по телефону 144 и соблюдать осторожность – не приближаться к оборванным или провисшим проводам.