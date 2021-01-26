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Циклон "Ларс" оставил без света более 280 деревень в Беларуси

26.01.2021 17:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 янв – Sputnik. Энергетики восстанавливают электроснабжение потребителей, отключенных из-за непогоды – всего без света в республике остались более 280 населенных пунктов, сообщили в ГПО "Белэнерго".

© Sputnik / Егор Еремов
Ветер и снег: циклон "Ларс" добрался до Беларуси

Во вторник на территорию Беларуси пришел циклон "Ларс", который существенно ухудшил погодные условия – в ряде регионов идут сильные снегопады.

"В результате сложных погодных условий фиксируются технологические нарушения в электросетевом комплексе, в настоящее время в большей степени по Брестской и Гродненской области", – сказали в Белэнерго.

Там также уточнили, что работники областных энергосистем переведены в режим повышенной готовности и уже приступили к ремонту поврежденных ЛЭП. В них задействованы свыше 280 бригад и 160 единиц техники.

© Photo : Белэнерго
Ремонт ЛЭП

"Ведутся работы по восстановлению электроснабжения в 284 населенных пунктах, из них 190 находятся в Брестской области", – сказали в организации.

В Белэнерго напомнили, что в случае отсутствия электричества гражданам нужно обратиться в диспетчерскую РЭС по телефону 144 и соблюдать осторожность – не приближаться к оборванным или провисшим проводам.

 
Теги: Минск
 
 
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Работники областных энергосистем переведены в режим повышенной готовности и уже приступили к ремонту поврежденных ЛЭП.
 
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