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Циклон "Ларс" оставил без света более 280 деревень в Беларуси
26.01.2021 17:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 янв – Sputnik. Энергетики восстанавливают электроснабжение потребителей, отключенных из-за непогоды – всего без света в республике остались более 280 населенных пунктов, сообщили в ГПО "Белэнерго".
© Sputnik / Егор Еремов
Во вторник на территорию Беларуси пришел циклон "Ларс", который существенно ухудшил погодные условия – в ряде регионов идут сильные снегопады.
"В результате сложных погодных условий фиксируются технологические нарушения в электросетевом комплексе, в настоящее время в большей степени по Брестской и Гродненской области", – сказали в Белэнерго.
Там также уточнили, что работники областных энергосистем переведены в режим повышенной готовности и уже приступили к ремонту поврежденных ЛЭП. В них задействованы свыше 280 бригад и 160 единиц техники.
© Photo : Белэнерго
Ремонт ЛЭП
"Ведутся работы по восстановлению электроснабжения в 284 населенных пунктах, из них 190 находятся в Брестской области", – сказали в организации.
В Белэнерго напомнили, что в случае отсутствия электричества гражданам нужно обратиться в диспетчерскую РЭС по телефону 144 и соблюдать осторожность – не приближаться к оборванным или провисшим проводам.
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Работники областных энергосистем переведены в режим повышенной готовности и уже приступили к ремонту поврежденных ЛЭП.
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