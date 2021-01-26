|
Год "сахарному" развороту: дело о взятках в сахарной отрасли еще расследуют
26.01.2021 17:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 янв - Sputnik. Расследование уголовного дела о коррупции в сахарной отрасли страны, по которому проходят бывшие директора всех белорусских сахарных заводов, длится уже год. Информированные источники не исключают, что в ближайшее время оно может быть передано в суд.
© Photo : Алексей Киселевский / СК РБ
В конце января 2020 года директора четырех сахарных комбинатов Беларуси, а также глава Белорусской сахарной компании в Москве, несколько бизнесменов и полковник милиции, бывший начальник 2-го управления ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня были задержаны. По фактам получения и дачи взяток возбуждены уголовные дела.
"Расследование этого уголовного дела, конечно же, на финишной прямой. Я думаю, что через месяц-полтора его передадут прокурору. А потом будет суд", – сообщил Sputnik источник, знакомый с ходом расследования.
Вместе с тем, он не исключил того, что следствие может продлиться еще полгода. "Уголовно-процессуальный кодекс позволяет продлевать сроки расследования до полутора лет", – сказал собеседник агентства.
Сколько обвиняемых по делу
Несмотря на то, что "сахарное" дело неофициально отнесено к категории громких – о нем говорил и глава государства, до сих пор нет официальной информации о числе фигурантов. КГБ до сих пор не сообщил, сколько человек задержаны и находятся под стражей по данному делу. Адвокаты также молчат – с них взяли подписку о неразглашении.
Источники Sputnik на разных стадиях расследования называли цифру от 9 до 11 задержанных и взятых под стражу, также, по их данным, среди тех, кто проходит в качестве обвиняемых, могут быть женщины.
© Sputnik / Анна Нефедова
Тихиня не в СИЗО
Один из фигурантов дела полковник милиции Владимир Тихиня осенью прошлого года был отпущен из СИЗО – ему изменили меру пресечения на несвязанную с лишением свободы. Тогда
Вместе с тем несколько несвязанных между собой источников Sputnik сообщили, что видели в центре Минска "человека, похожего на Тихиню". В свою очередь его адвокат Олег Дубовец отказался сообщить, менял ли следователь КГБ его доверителю еще раз меру пресечения. "К нему применена мера пресечения, не связанная к лишением свободы. Это исчерпывающая информация", – сказал Sputnik Дубовец.
В отношении задержанных КГБ возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 430 (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 431 (дача взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В конце январе 2020 года были задержаны директора всех сахарных комбинатов по подозрению в получении взяток, с борта самолета, летевшего в Мюнхен, белорусские...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)