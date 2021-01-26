Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 янв - Sputnik. Расследование уголовного дела о коррупции в сахарной отрасли страны, по которому проходят бывшие директора всех белорусских сахарных заводов, длится уже год. Информированные источники не исключают, что в ближайшее время оно может быть передано в суд.

В конце января 2020 года директора четырех сахарных комбинатов Беларуси, а также глава Белорусской сахарной компании в Москве, несколько бизнесменов и полковник милиции, бывший начальник 2-го управления ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня были задержаны. По фактам получения и дачи взяток возбуждены уголовные дела.

"Расследование этого уголовного дела, конечно же, на финишной прямой. Я думаю, что через месяц-полтора его передадут прокурору. А потом будет суд", – сообщил Sputnik источник, знакомый с ходом расследования.

Вместе с тем, он не исключил того, что следствие может продлиться еще полгода. "Уголовно-процессуальный кодекс позволяет продлевать сроки расследования до полутора лет", – сказал собеседник агентства.

Сколько обвиняемых по делу

Несмотря на то, что "сахарное" дело неофициально отнесено к категории громких – о нем говорил и глава государства, до сих пор нет официальной информации о числе фигурантов. КГБ до сих пор не сообщил, сколько человек задержаны и находятся под стражей по данному делу. Адвокаты также молчат – с них взяли подписку о неразглашении.

Источники Sputnik на разных стадиях расследования называли цифру от 9 до 11 задержанных и взятых под стражу, также, по их данным, среди тех, кто проходит в качестве обвиняемых, могут быть женщины.

Тихиня не в СИЗО

Один из фигурантов дела полковник милиции Владимир Тихиня осенью прошлого года был отпущен из СИЗО – ему изменили меру пресечения на несвязанную с лишением свободы. Тогда сообщалось , что якобы полковник милиции, которому предъявили обвинение в получении взятки, из "американки" вышел на домашний арест.

Вместе с тем несколько несвязанных между собой источников Sputnik сообщили, что видели в центре Минска "человека, похожего на Тихиню". В свою очередь его адвокат Олег Дубовец отказался сообщить, менял ли следователь КГБ его доверителю еще раз меру пресечения. "К нему применена мера пресечения, не связанная к лишением свободы. Это исчерпывающая информация", – сказал Sputnik Дубовец.

В отношении задержанных КГБ возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 430 (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 431 (дача взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси.

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