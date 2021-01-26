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Данные 530 млн пользователей Facebook продают через бота в Telegram
26.01.2021 18:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 янв – Sputnik. Неизвестный кибермошенник через бота в Telegram продает номера телефонов 533 миллионов пользователей социальной сети Facebook, сообщило издание Verge.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Запускающий бота злоумышленник утверждает, что ему доступны данные, которые он получил в 2019 году после выявления уязвимости в соцсети.
Как отмечает ресурс, созданный бот, действующий с 12 января текущего года, продает личные данные о пользователях за 20 долларов.
Соцсеть Facebook появилась в 2004 году. Одноименной компанией управляет Марк Цукерберг, ей принадлежит ряд популярных сервисов, в том числе Messenger и Instagram.
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Бот, действующий с 12 января текущего года, продает личные данные о пользователях за 20 долларов.
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