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Данные 530 млн пользователей Facebook продают через бота в Telegram

26.01.2021 18:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 янв – Sputnik. Неизвестный кибермошенник через бота в Telegram продает номера телефонов 533 миллионов пользователей социальной сети Facebook, сообщило издание Verge.

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Запускающий бота злоумышленник утверждает, что ему доступны данные, которые он получил в 2019 году после выявления уязвимости в соцсети.

Как отмечает ресурс, созданный бот, действующий с 12 января текущего года, продает личные данные о пользователях за 20 долларов.

Соцсеть Facebook появилась в 2004 году. Одноименной компанией управляет Марк Цукерберг, ей принадлежит ряд популярных сервисов, в том числе Messenger и Instagram.

 
Теги: Минск
 
 
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Бот, действующий с 12 января текущего года, продает личные данные о пользователях за 20 долларов.
 
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