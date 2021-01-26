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На Партизанском проспекте пешеход попал под колеса авто. Переходил на запрещающий сигнал

26.01.2021 18:43 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Внимательные сейчас не все участники дорожного движения. В столице сегодня пешеход попал под колеса авто. Произошло это на Партизанском проспекте. 90-летний мужчина на красный свет переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате наезда пенсионер получил травмы. Его госпитализировали.

 
 
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Внимательные сейчас не все участники дорожного движения. В столице сегодня пешеход попал под колеса авто. Произошло это на Партизанском проспекте. 90-летний...
 
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