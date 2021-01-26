На Партизанском проспекте пешеход попал под колеса авто. Переходил на запрещающий сигнал

Источник материала: БT

Внимательные сейчас не все участники дорожного движения. В столице сегодня пешеход попал под колеса авто. Произошло это на Партизанском проспекте. 90-летний мужчина на красный свет переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате наезда пенсионер получил травмы. Его госпитализировали.