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Блэкаут в Хойниках: город остался без электричества

27.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 янв – Sputnik. Жители города Хойники временно остались без электроснабжения, сообщил Sputnik официальный представитель ГПО "Белэнерго" Александр Мальков.

© Photo : Белэнерго
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"В 20:19 было зафиксировано отключение, специалисты сразу же приступили к мероприятиям по восстановлению электроснабжения", – сказал он.

По словам Малькова, в настоящее время на проведении работ по подаче электричества в дома задействованы все силы местных энергетиков.

Как рассказали в социальных сетях живущие в Хойниках, город полностью погрузился во тьму: электроэнергия есть только на важных объектах – они подключены к резервным источникам питания.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время на проведении работ по подаче электричества в дома задействованы все силы энергетиков.
 
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