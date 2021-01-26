Блэкаут в Хойниках: город остался без электричества

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 янв – Sputnik. Жители города Хойники временно остались без электроснабжения, сообщил Sputnik официальный представитель ГПО "Белэнерго" Александр Мальков.

"В 20:19 было зафиксировано отключение, специалисты сразу же приступили к мероприятиям по восстановлению электроснабжения", – сказал он.

По словам Малькова, в настоящее время на проведении работ по подаче электричества в дома задействованы все силы местных энергетиков.

Как рассказали в социальных сетях живущие в Хойниках, город полностью погрузился во тьму: электроэнергия есть только на важных объектах – они подключены к резервным источникам питания.