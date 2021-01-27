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Циклон "Ларс" оставил без электричества более 80 тысяч человек в Польше
27.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 янв – Sputnik. Сильные метели прошли в восточной части Польши, из-за непогоды нарушилось электроснабжение, об этом сообщает издание Wiadomosci.
© REUTERS / SUSANA VERA
Циклон "Ларс" принес в страну снегопад и ветер. По этой причине пострадали трансформаторные подстанции, местами оборвались линии электропередач. Без электричества остались 81,3 тысяч человек.
Высота снега местами превышает 30 сантиметров. За сутки службы спасения вызывались на места ЧП более 600 раз. Ведется работа по восстановлению электроснабжения.
Из-за непогоды в польском пункте пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны "Берестовица") утром во вторник
Накануне
Ожидается, что сильный ветер (до 23 метров в секунду) и обильные осадки останутся в Беларуси до четверга.
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Сильный ветер и снегопад принес с собой южный циклон также и в Беларусь - планируется, что его влияние будет ощущаться до четверга.
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