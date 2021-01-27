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Циклон "Ларс" оставил без электричества более 80 тысяч человек в Польше

27.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 янв – Sputnik. Сильные метели прошли в восточной части Польши, из-за непогоды нарушилось электроснабжение, об этом сообщает издание Wiadomosci.

© REUTERS / SUSANA VERA
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Циклон "Ларс" принес в страну снегопад и ветер. По этой причине пострадали трансформаторные подстанции, местами оборвались линии электропередач. Без электричества остались 81,3 тысяч человек.

Высота снега местами превышает 30 сантиметров. За сутки службы спасения вызывались на места ЧП более 600 раз. Ведется работа по восстановлению электроснабжения.

Из-за непогоды в польском пункте пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны "Берестовица") утром во вторник останавливалось оформление транспортных средств.

Накануне "Ларс" пришел на территорию Беларуси – синоптики по этой причине объявили оранжевый уровень опасности. Из-за циклона без электричества в стране остались 280 населенных пунктов, наблюдались перебои в работе 370 трансформаторных подстанций. Жертв и пострадавших в результате непогоды нет.

Ожидается, что сильный ветер (до 23 метров в секунду) и обильные осадки останутся в Беларуси до четверга. 

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Теги: Минск
 
 
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Сильный ветер и снегопад принес с собой южный циклон также и в Беларусь - планируется, что его влияние будет ощущаться до четверга.
 
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