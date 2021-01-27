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Свыше 400 городов и сел остаются без электричества в Беларуси из-за циклона
27.01.2021 09:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 янв – Sputnik. Нарушения в работе ЛЭП затронули свыше двух тысяч деревень и поселков за минувшие сутки, об этом сообщает пресс-служба "Белэнерго".
© Sputnik / Виктор Толочко
Наибольшие последствия непогоды испытали Брестская, Гродненская и Гомельская области. Налипший снег и наледь ломали ветви деревьев, которые повреждали столбы и рвали провода электросетей.
Ликвидировать поломки энергетикам приходится в непростых погодных условиях. К работам привлечены свыше 1400 человек и около 450 единиц техник. Первоочередная задача – вернуть электричество в социальные объекты. Пока в детсадах, школах и больницах задействованы резервные системы снабжения.
За минувшие сутки в республике было восстановлено электроснабжение 1 800 населенных пунктов. Работы, по данным "Белэнерго", велись круглосуточно. По состоянию на 6:00 среды, без электричества пока остаются 402 населенных пункта.
В ближайшие сутки в Беларуси объявлен желтый уровень опасности в связи с
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Энергетики восстанавливают снабжение в населенных пунктах после обрыва линий электропередач, вызванных непогодой.
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