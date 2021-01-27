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Снегопад привел к сбою в движении поездов
27.01.2021 10:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 янв – Sputnik. Сбои в графике движение поездов произошли из-за непогоды в Беларуси, об этом сообщает пресс-служба БЖД.
© Sputnik / Виктор Толочко
По данным Белорусской железной дороги, нарушения в движении транспорта 26 января коснулись пассажиров 13 поездов. Задержка в графике составила около 50 минут.
Беларусь на текущей неделе оказалась в зоне
Разгула стихии не выдерживали деревья. По оперативным данным МЧС, всего зафиксировано 80 случаев падения. Наиболее пострадала Гродненская область. Повреждены 11 автомобилей в Брестской и Минской, Гомельской и Могилевской областях.
Работы по ликвидации последствий циклона "Ларс" продолжаются. Жертв и пострадавших в результате непогоды нет.
Из-за стихии в ближайшие сутки в Беларуси объявлен желтый уровень опасности. Метель, сильный ветер и осадки сохранятся до 28 января.
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Обильные осадки из-за циклона обрушились на Беларусь, расписание движения железнодорожного транспорта было нарушено.
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