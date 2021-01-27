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Снегопад привел к сбою в движении поездов

27.01.2021 10:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 янв – Sputnik. Сбои в графике движение поездов произошли из-за непогоды в Беларуси, об этом сообщает пресс-служба БЖД.

© Sputnik / Виктор Толочко
Циклон "Ларс" оставил без электричества более 80 тысяч человек в Польше

По данным Белорусской железной дороги, нарушения в движении транспорта 26 января коснулись пассажиров 13 поездов. Задержка в графике составила около 50 минут.

Беларусь на текущей неделе оказалась в зоне прохождения южного циклона "Ларс". На западе республики непогода сопровождалась туманами и гололедицей. Из-за циклона без электричества остались более двух тысяч населенных пунктов, наблюдались перебои в работе 370 трансформаторных подстанций. В настоящее время электроснабжение еще не восстановлено в 402 населенных пунктах.

Разгула стихии не выдерживали деревья. По оперативным данным МЧС, всего зафиксировано 80 случаев падения. Наиболее пострадала Гродненская область. Повреждены 11 автомобилей в Брестской и Минской, Гомельской и Могилевской областях.

Работы по ликвидации последствий циклона "Ларс" продолжаются. Жертв и пострадавших в результате непогоды нет.

Из-за стихии в ближайшие сутки в Беларуси объявлен желтый уровень опасности. Метель, сильный ветер и осадки сохранятся до 28 января.

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Теги: Минск
 
 
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Обильные осадки из-за циклона обрушились на Беларусь, расписание движения железнодорожного транспорта было нарушено.
 
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