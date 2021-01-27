Серия землетрясений произошла в Испании

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 янв – Sputnik. Серия землетрясений произошла в испанском городе Гранада, расположенном на юге страны, сообщили в Национальном географическом институте.

Магнитуда по меньшей мере трех из них составила более четырех - это означает, что они могут приводить к повреждениям и разрушениям строений. Самые сильные толчки произошли вечером 26 января в районе Кульяр-Вега (магнитуда 4,2) и Санта-Фе (4 и 4,3).

Из-за толчков ночью жители вышли на улицы, несмотря на действующий комендантский час. Пока медики и руководство регионов не сообщает информации о пострадавших и разрушениях.

Глава города Гранады Луис Сальвадор назвал ситуацию тревожной. Премьер Испании Педро Санчес призвал граждан исполнять указания медиков и спасателей, а также сохранять спокойствие.

Сейсмическая активность усилилась на юге Испании с декабря, там зафиксировано более 150 небольших землетрясений.

Как отмечают ученые, повторные толчки могут происходить на протяжении месяцев, тем не менее, их интенсивность постепенно угасает. Однако специалисты просят граждан не терять бдительность, ведь известны случаи, когда поврежденные сильными ударами здания разрушались при повторных, менее сильных толчках.

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