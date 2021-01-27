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В милицию поступили сообщения о минировании двух столичных университетов

27.01.2021 12:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 янв – Sputnik. Проверяется сообщение о минировании двух столичных университетов, сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома. 

© Sputnik / Мария Амелина
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Речь идет о Минском государственном лингвистическом университете и Белорусском государственном университете. Информация о минировании вузов поступила в среду днем в виде анонимных электронных сообщений.

"На места выбыли сотрудники милиции, предприняты необходимые меры безопасности. Работают саперно-пиротехнические группы", - отметили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Правоохранители проверяют поступившую информацию, в минские вузы направлены саперно-пиротехнические группы.
 
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