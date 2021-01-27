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В милицию поступили сообщения о минировании двух столичных университетов
27.01.2021 12:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 янв – Sputnik. Проверяется сообщение о минировании двух столичных университетов, сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.
© Sputnik / Мария Амелина
Речь идет о Минском государственном лингвистическом университете и Белорусском государственном университете. Информация о минировании вузов поступила в среду днем в виде анонимных электронных сообщений.
"На места выбыли сотрудники милиции, предприняты необходимые меры безопасности. Работают саперно-пиротехнические группы", - отметили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Последует
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Правоохранители проверяют поступившую информацию, в минские вузы направлены саперно-пиротехнические группы.
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