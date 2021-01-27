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Обвиняемый в убийстве мальчика попросил назначить ему расстрел
27.01.2021 13:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 янв – Sputnik. Минский городской суд гласит приговор по делу об убийстве с особой жестокостью 7-летннего мальчика 4 февраля. Сегодня обвиняемый, гражданин Узбекистана, выступил в суде с последним словом.
Уголовное дело об убийстве с особой жестокостью Мингорсуд
Сегодня обвиняемый Акмал Таджибаев заявил в суде, что признает вину, раскаивается и попросил суд назначить ему исключительную меру наказания - расстрел.
После того, как было заслушано его последнее слово, суд удалился в совещательную комнату для написания приговора, оглашение которого планируется в следующий четверг.
© Sputnik / Инна Гришук
Как установлено следствием, обвиняемый избивал ребенка несколько раз за месяц - после одного из случаев мальчик скончался на глазах у сестры.
Обвиняемый родился в Узбекистане, там окончил 11 классов. Он приехал в Беларусь и женился на минчанке 1981 года рождения. Всего до убийства мальчика 2013 года рождения у пары было восемь детей, из них четверо общих. В настоящее время оба - и обвиняемый, и его жена – лишены родительских прав в отношении шести несовершеннолетних. Еще один ребенок у них родился в 2020 году.
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Как установлено следствием, обвиняемый избивал ребенка несколько раз за месяц. После одного из случаев мальчик скончался на глазах у сестры.
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