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Обвиняемый в убийстве мальчика попросил назначить ему расстрел

27.01.2021 13:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 янв – Sputnik. Минский городской суд гласит приговор по делу об убийстве с особой жестокостью 7-летннего мальчика 4 февраля. Сегодня обвиняемый, гражданин Узбекистана, выступил в суде с последним словом.

Уголовное дело об убийстве с особой жестокостью Мингорсуд начал рассматривать 4 января. Обвиняемым проходит гражданин Узбекистана Акмал Таджибаев, в отношении которого возбуждено дело по нескольким статьям. Дело расследовала Генеральная прокуратура Беларуси. Во время прений государственный обвинитель Вадим Кисель попросил суд назначить обвиняемому пожизненный срок.

Сегодня обвиняемый Акмал Таджибаев заявил в суде, что признает вину, раскаивается и попросил суд назначить ему исключительную меру наказания - расстрел.

После того, как было заслушано его последнее слово, суд удалился в совещательную комнату для написания приговора, оглашение которого планируется в следующий четверг. 

© Sputnik / Инна Гришук
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Как установлено следствием, обвиняемый избивал ребенка несколько раз за месяц - после одного из случаев мальчик скончался на глазах у сестры.

Обвиняемый родился в Узбекистане, там окончил 11 классов. Он приехал в Беларусь и женился на минчанке 1981 года рождения. Всего до убийства мальчика 2013 года рождения у пары было восемь детей, из них четверо общих. В настоящее время оба - и обвиняемый, и его жена – лишены родительских прав в отношении шести несовершеннолетних. Еще один ребенок у них родился в 2020 году.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Как установлено следствием, обвиняемый избивал ребенка несколько раз за месяц. После одного из случаев мальчик скончался на глазах у сестры.
 
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