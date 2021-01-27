Сотрудников МТЗ, МЗКТ и БелАЗ обвиняют в получении взяток

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 янв – Sputnik. Сотрудники нескольких крупных белорусских заводов обвиняются в получении взяток, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В поле зрения милиции попали руководители среднего звена, которые работают на ОАО "МЗКТ", Минском электротехническом заводе имени В.И.Козлова, Минском тракторном заводе, Кузнечном заводе тяжелых штамповок, ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг".

Пять человек находятся под стражей, еще двое отпущены под залог. Как сообщают следователи, все они получили взятки от представителя российского субъекта хозяйствования в размерах от 50 до 250 тысяч российских рублей за благоприятное решение вопросов, входящих в их компетенцию.

"По предварительной информации, должностные лица получили вознаграждение за действия, связанные с закупками белорусскими предприятиями продукции, в том числе, имеющей технические отклонения", - уточнили в ведомстве.

Против сотрудников возбуждены уголовные дела. Все они дали признательные показания и сейчас активно сотрудничают со следователями.

Читайте также: