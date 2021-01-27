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На озере под Бобруйском спасли тонущего мужчину - он в больнице
Источник материала: Tut.by
На озере в агрогородке Ленино под Бобруйском 27 января спасли тонущего мужчину,
Спасателей в 10.32 вызвал прохожий — он увидел, как на озере совхоза им. Ленина тонет мужчина. Тот был в ста метрах от берега. Спасатели вытащили мужчину на берег с помощью спасательной веревки, спасательного жилета и спасательной доски.
Спасенным оказался 45-летний местный житель. С переохлаждением его доставили в больницу.
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Мужчина получил переохлаждение.
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