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На озере под Бобруйском спасли тонущего мужчину - он в больнице

27.01.2021 14:49 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На озере в агрогородке Ленино под Бобруйском 27 января спасли тонущего мужчину, сообщает МЧС. Он сейчас в больнице.


Спасателей в 10.32 вызвал прохожий — он увидел, как на озере совхоза им. Ленина тонет мужчина. Тот был в ста метрах от берега. Спасатели вытащили мужчину на берег с помощью спасательной веревки, спасательного жилета и спасательной доски.

Спасенным оказался 45-летний местный житель. С переохлаждением его доставили в больницу.


 
 
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