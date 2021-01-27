На озере под Бобруйском спасли тонущего мужчину - он в больнице

Источник материала: Tut.by

На озере в агрогородке Ленино под Бобруйском 27 января спасли тонущего мужчину, сообщает МЧС. Он сейчас в больнице.





Спасателей в 10.32 вызвал прохожий — он увидел, как на озере совхоза им. Ленина тонет мужчина. Тот был в ста метрах от берега. Спасатели вытащили мужчину на берег с помощью спасательной веревки, спасательного жилета и спасательной доски.

Спасенным оказался 45-летний местный житель. С переохлаждением его доставили в больницу.



