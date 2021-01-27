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В Генпрокуратуре опровергли задержание бывшего прокурора Витебска
27.01.2021 15:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 янв – Sputnik. В Генпрокуратуре опровергли информацию о задержании бывшего прокурора Витебска Юрия Романовского. Об этом Sputnik заявила официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси Анжелика Курчак.
"Он был уволен на прошлой неделе из органов прокуратуры и информацию о возбуждении в отношении него уголовного дела не соответствует действительности", - сообщила Sputnik Курчак.
Информация о задержании бывшего прокурора Юрия Романовского при получении взятки появилась на некоторых интернет-порталах со ссылкой на "анонимные источники" из Витебской прокуратуры. На
Юрий Романовский был назначен на должность прокурора в Витебске 7 мая 2013 года. В органах прокуратуры Витебской области он служил с 2000 года.
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Юрий Романовский, как заявили в Генпрокуратуре, был уволен из надзорных органов на прошлой неделе.
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