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Смертельная авария
Источник материала: БTВ такую погоду аварии, к сожалению, происходят чаще. Сегодня в Минске около двух часов ночи на проспекте Дзержинского произошло смертельное ДТП. По информации Следственного комитета, 29-летняя девушка-водитель на Hyundai не справилась с управлением, выехала за пределы дороги и врезалась в столб. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. По факту смертельной аварии Следственный комитет проводит проверку.
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В такую погоду аварии, к сожалению, происходят чаще. Сегодня в Минске около двух часов ночи на проспекте Дзержинского произошло смертельное ДТП. По информации...
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