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Смертельная авария

27.01.2021 16:41 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

В такую погоду аварии, к сожалению, происходят чаще. Сегодня в Минске около двух часов ночи на проспекте Дзержинского произошло смертельное ДТП. По информации Следственного  комитета, 29-летняя девушка-водитель на Hyundai не справилась с управлением, выехала за пределы дороги и врезалась в столб. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. По факту смертельной аварии Следственный комитет проводит проверку.  

 
Теги: Минск
 
 
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В такую погоду аварии, к сожалению, происходят чаще. Сегодня в Минске около двух часов ночи на проспекте Дзержинского произошло смертельное ДТП. По информации...
 
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