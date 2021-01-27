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ДТП с участием нетрезвого водителя

27.01.2021 18:43 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

И еще одно ДТП произошло в столице сегодня днем. Два легковых автомобиля столкнулись на улице Богдановича (в районе станции метро "Немига"). Водитель  Mercedes-Benz ехал со стороны улицы Янки Купалы в направлении проспекта Победителей  и осуществил наезд на автомобиль Ford. Пострадавших нет. При этом медицинский осмотр показал: водитель Mercedes-Benz был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины составлено несколько протоколов об административных правонарушениях.  Только за прошедший год в столице зарегистрировано  16 ДТП с участием нетрезвых. В результате аварий 2 человека погибли, 21 получил разные травмы.

 
 
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И еще одно ДТП произошло в столице сегодня днем. Два легковых автомобиля столкнулись на улице Богдановича (в районе станции метро "Немига"). Водитель  Mercedes-Benz ехал...
 
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