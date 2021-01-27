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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ДТП с участием нетрезвого водителя И еще одно ДТП произошло в столице сегодня днем. Два легковых автомобиля столкнулись на улице Богдановича (в районе станции метро "Немига"). Водитель Mercedes-Benz ехал...

И еще одно ДТП произошло в столице сегодня днем. Два легковых автомобиля столкнулись на улице Богдановича (в районе станции метро "Немига"). Водитель Mercedes-Benz ехал со стороны улицы Янки Купалы в направлении проспекта Победителей и осуществил наезд на автомобиль Ford. Пострадавших нет. При этом медицинский осмотр показал: водитель Mercedes-Benz был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины составлено несколько протоколов об административных правонарушениях. Только за прошедший год в столице зарегистрировано 16 ДТП с участием нетрезвых. В результате аварий 2 человека погибли, 21 получил разные травмы.