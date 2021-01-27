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За свои поступки придется ответить перед законом. В Витебске завершено расследование уголовного дела о насилии в отношении милиционеров. Днем 13 сентября прошлого года 54-летний мужчина принимал участие в несанкционированном митинге. На проспекте Черняховского обвиняемый пытался нанести удары силовикам, сорвать с их лиц маски и порвал форму. Также протестующий применил прием, который сковал движения милиционера и ограничил возможность сопротивляться агрессивной толпе. Когда подозреваемого задержали и везли в милицию, он распылил газ в служебном авто.

Оксана Лазько, официальный представитель УСК Беларуси по Витебской области: "Следователи допросили обвиняемого, потерпевших и свидетелей, провели очные ставки и следственные эксперименты. Видеозаписи, на которых зафиксированы обстоятельства совершения преступления, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела. По результатам расследования 54-летнему мужчине предъявлено обвинение по ст. 364 "Насилие, угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности, принуждения к изменению характера этой деятельности, из мести за выполнение служебной деятельности" Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд".