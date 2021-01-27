ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Витебске завершено расследование уголовного дела о насилии в отношении милиционеров

27.01.2021 22:47 — ЧП | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

За свои поступки придется ответить перед законом. В Витебске завершено расследование уголовного дела о насилии в отношении милиционеров. Днем 13 сентября прошлого года 54-летний мужчина принимал участие в несанкционированном митинге. На проспекте Черняховского обвиняемый пытался нанести удары силовикам, сорвать с их лиц маски и порвал форму. Также протестующий применил прием, который сковал движения милиционера и ограничил возможность сопротивляться агрессивной толпе. Когда подозреваемого задержали и везли в милицию, он распылил газ в служебном авто.

Оксана Лазько, официальный представитель УСК Беларуси по Витебской области: "Следователи допросили обвиняемого, потерпевших и свидетелей, провели очные ставки и следственные эксперименты. Видеозаписи, на которых зафиксированы обстоятельства совершения преступления, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела. По результатам расследования 54-летнему мужчине предъявлено обвинение по ст. 364 "Насилие, угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности, принуждения к изменению характера этой деятельности, из мести за выполнение служебной деятельности" Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд".

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За свои поступки придется ответить перед законом. В Витебске завершено расследование уголовного дела о насилии в отношении милиционеров. Днем 13 сентября прошлого...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
ДТП с участием нетрезвого водителя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by