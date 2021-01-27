|
Молодые пеликаны массово гибнут в национальном парке в Сенегале
28.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 янв – Sputnik. Массовая гибель пеликанов произошла в национальном парке Сенегала, передает местное агентство APS.
Инцидент произошел в заповеднике Джудж, расположенном в дельте реки Сенегал на севере страны.
"Во время периода миграции и высокой концентрации водных птиц на территории парка поступили сигналы о случаях гибели среди популяции пеликанов, особенно молодых особей", - сообщило руководство парка.
В заповеднике мертвыми найдены 750 пеликанов, почти все из них молодые особи. Падеж, как отмечается, не коснулся других птиц.
Причины гибели будут установлены в результате лабораторных анализов. Сейчас власти запретили доступ в парк.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ожидании результатов лабораторных анализов для установления причин смерти птиц власти запретили доступ в парк.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)