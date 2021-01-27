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Молодые пеликаны массово гибнут в национальном парке в Сенегале

28.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 янв – Sputnik. Массовая гибель пеликанов произошла  в национальном парке Сенегала, передает местное агентство APS.

Инцидент произошел в заповеднике Джудж, расположенном в дельте реки Сенегал на севере страны.

"Во время периода миграции и высокой концентрации водных птиц на территории парка поступили сигналы о случаях гибели среди популяции пеликанов, особенно молодых особей", - сообщило руководство парка.

В заповеднике мертвыми найдены 750 пеликанов, почти все из них молодые особи. Падеж, как отмечается, не коснулся других птиц.

Причины гибели будут установлены в результате лабораторных анализов. Сейчас власти запретили доступ в парк.

 
Теги: Минск
 
 
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В ожидании результатов лабораторных анализов для установления причин смерти птиц власти запретили доступ в парк.
 
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