Молодые пеликаны массово гибнут в национальном парке в Сенегале

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 янв – Sputnik. Массовая гибель пеликанов произошла в национальном парке Сенегала, передает местное агентство APS.

Инцидент произошел в заповеднике Джудж, расположенном в дельте реки Сенегал на севере страны.

"Во время периода миграции и высокой концентрации водных птиц на территории парка поступили сигналы о случаях гибели среди популяции пеликанов, особенно молодых особей", - сообщило руководство парка.

В заповеднике мертвыми найдены 750 пеликанов, почти все из них молодые особи. Падеж, как отмечается, не коснулся других птиц.

Причины гибели будут установлены в результате лабораторных анализов. Сейчас власти запретили доступ в парк.