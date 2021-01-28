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Более 50 населенных пунктов остаются без света после циклона "Ларс"

28.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 янв – Sputnik. Энергетики за сутки восстановили электроснабжение в 662 городах и селах Брестской и Гродненской областей, сообщила пресс-служба "Белэнерго" в четверг.

© Sputnik / Виктор Толочко
Минчан зовут чистить снег

Сейчас ведутся работы в 56 населенных пунктах. Отмечается, что во многих из них проживает менее 50 человек.

"С 6:00 27 января по 6:00 28 января восстановлено электроснабжение 662 населенных пунктов", - говорится в сообщении "Белэнерго".

Энергетикам пришлось работать и ночью, ликвидируя последствия непогоды.

Напомним, что циклон "Ларс" пришел в Беларусь во вторник. Метель, сильный ветер и осадки, а также налипший снег и наледь ломали деревья, которые повреждали столбы и рвали провода электросетей. Нарушения в работе линий электропередач затронули свыше двух тысяч деревень и поселков. На западе республики непогода сопровождалась туманами и гололедицей. Снегопад также привел к сбоям в движении поездов.

Больше всего от непогоды пострадали Брестская, Гродненская и Гомельская области. Жертв и пострадавших в результате непогоды нет.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Стихия пришла в Беларусь во вторник, снегопад привел к обрывам ЛЭП, падению деревьев и задержке движения поездов.
 
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