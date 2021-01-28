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Более 50 населенных пунктов остаются без света после циклона "Ларс"
28.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 янв – Sputnik. Энергетики за сутки восстановили электроснабжение в 662 городах и селах Брестской и Гродненской областей, сообщила пресс-служба "Белэнерго" в четверг.
© Sputnik / Виктор Толочко
Сейчас ведутся работы в 56 населенных пунктах. Отмечается, что во многих из них проживает менее 50 человек.
"С 6:00 27 января по 6:00 28 января восстановлено электроснабжение 662 населенных пунктов", - говорится в сообщении "Белэнерго".
Энергетикам пришлось работать и ночью, ликвидируя последствия непогоды.
Напомним, что
Больше всего от непогоды пострадали Брестская, Гродненская и Гомельская области. Жертв и пострадавших в результате непогоды нет.
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