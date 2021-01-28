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Сингапурский подросток собирался повторить резню в Крайстчерче
28.01.2021 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 янв – Sputnik. Подросток с мачете и камерой для онлайн-трансляции собирался устроить массовое убийство к годовщине событий в Новой Зеландии, однако полиции удалось предотвратить преступление, сообщает
© AFP 2020 / DAVID MOIR
Мотивом для теракта стали сильная антипатия к исламу и увлечение насилием. Имя террориста полиция не раскрывает, но известно, что это самый молодой сингапурец, которого, согласно закону, поместили под стражу.
Парень намеревался повторить
Сингапурец не смог приобрести винтовку, так как оборот оружия в государстве строго ограничен, потому для массового убийства он планировал использовать мачете. А в качестве места преступления выбрал две мечети по соседству с домом. Также молодой человек собирался угнать отцовский автомобиль, хотя права управления транспортным средством у него не было.
Подозреваемый подготовил две записки. В одной он восхищается терактом в Крайстчерче, в другой – провозглашает манифест, призывающий к "оправданному насилию". В тексте упоминается и готовность погибнуть от рук сотрудников полиции.
Расследование продолжается. С подозреваемым работают психологи, которые помогают юноше преодолеть социальные и религиозные проблемы.
События в Сингапуре вызывают тревогу у властей: случаи, когда молодые люди до 20 лет готовили убийства, участились за последние несколько лет. При этом Сингапур считается вторым после Токио городом в мире по безопасности для жителей и туристов.
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