Сингапурский подросток собирался повторить резню в Крайстчерче

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 янв – Sputnik. Подросток с мачете и камерой для онлайн-трансляции собирался устроить массовое убийство к годовщине событий в Новой Зеландии, однако полиции удалось предотвратить преступление, сообщает BBC .

Мотивом для теракта стали сильная антипатия к исламу и увлечение насилием. Имя террориста полиция не раскрывает, но известно, что это самый молодой сингапурец, которого, согласно закону, поместили под стражу.

Парень намеревался повторить массовое убийство , которое произошло 15 марта 2019 года в Новой Зеландии. За него местный житель Брентон Таррант получил пожизненный срок .

Сингапурец не смог приобрести винтовку, так как оборот оружия в государстве строго ограничен, потому для массового убийства он планировал использовать мачете. А в качестве места преступления выбрал две мечети по соседству с домом. Также молодой человек собирался угнать отцовский автомобиль, хотя права управления транспортным средством у него не было.

Подозреваемый подготовил две записки. В одной он восхищается терактом в Крайстчерче, в другой – провозглашает манифест, призывающий к "оправданному насилию". В тексте упоминается и готовность погибнуть от рук сотрудников полиции.

Расследование продолжается. С подозреваемым работают психологи, которые помогают юноше преодолеть социальные и религиозные проблемы.

События в Сингапуре вызывают тревогу у властей: случаи, когда молодые люди до 20 лет готовили убийства, участились за последние несколько лет. При этом Сингапур считается вторым после Токио городом в мире по безопасности для жителей и туристов.

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