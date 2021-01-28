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В массовой драке был убит 16-летний футболист "Богемиана"
28.01.2021 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 янв – Sputnik. Шестнадцатилетний футболист ирландского "Богемиана" Джош Данн был убит в уличной драке, сообщается на сайте команды.
Инцидент произошел вечером во вторник, 26 января, в одном из районов Дублина. По информации The Irish Sun, подросток стал участником массовой драки, в ходе которой получил несколько ножевых ранений. Юного футболиста доставили в больницу, где врачи попытались спасти его жизнь, но безуспешно.
"Все в клубе опустошены известием о трагической гибели Джоша Данна. Он был талантливым футболистом, которого будет не хватать партнерам по команде и тренерам", — говорится в сообщении.
"Это чрезвычайно трудное время для всех товарищей по команде Джоша. Им будет трудно осознать потерю кого-то столь юного в таких обстоятельствах", - добавили в клубе.
По факту смерти молодого игрока полиция начала расследование, а "Богемиан" попросил свидетелей явиться и дать показания.
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Юный футболист получил несколько ножевых ранений, был доставлен в больницу, но врачи оказались бессильны.
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