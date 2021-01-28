Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 янв – Sputnik. Шестнадцатилетний футболист ирландского "Богемиана" Джош Данн был убит в уличной драке, сообщается на сайте команды.

Инцидент произошел вечером во вторник, 26 января, в одном из районов Дублина. По информации The Irish Sun, подросток стал участником массовой драки, в ходе которой получил несколько ножевых ранений. Юного футболиста доставили в больницу, где врачи попытались спасти его жизнь, но безуспешно.

"Все в клубе опустошены известием о трагической гибели Джоша Данна. Он был талантливым футболистом, которого будет не хватать партнерам по команде и тренерам", — говорится в сообщении.

"Это чрезвычайно трудное время для всех товарищей по команде Джоша. Им будет трудно осознать потерю кого-то столь юного в таких обстоятельствах", - добавили в клубе.

По факту смерти молодого игрока полиция начала расследование, а "Богемиан" попросил свидетелей явиться и дать показания.