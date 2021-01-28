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Нелегалы, наркотики, икра: топ-5 задержаний таможни Беларуси

28.01.2021 11:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 янв – Sputnik. Белорусская таможня составила топ-5 задержаний прошлого года, в их числе - одна из самых крупных за последнее десятилетие партий психотропов и гашиша, сообщает сайт Государственного таможенного комитета.

Почти 700 килограмм гашиша обнаружили в октябре в пункте пропуска "Урбаны" на белорусско-латвийской границе при досмотре груза. Его пытались провезти в контейнере. Нелегальный товар весом 668 килограмм следовал из порта Риги. На черном рынке такая партия стоит порядка 14 миллионов долларов США.

© Photo : ГТК
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В декабре брестские таможенники в пункте пропуска "Козловичи" пресекли ввоз крупной партии психотропов. 182 килограмма амфетамина, метамфетамина, а также МДМА везли из Сербии, наркотики спрятали в промышленном оборудовании. Такого количества хватило бы более чем на 600 тысяч доз, стоимость на черном рынке превышает 3,5 миллиона долларов США.

В мае при досмотре фуры, прибывшей из Сербии, минские таможенники обнаружили в грузовом отсеке еще и двоих человек. Предположительно - граждан Афганистана, хотя паспортов у них с собой не было. По документам в автомобиле должны были перевозить картон.

Более 400 килограмм черной икры осетра пытались ввезти из Литвы в Беларусь в декабре. Но планам правонарушителей не суждено было сбыться - в пункте пропуска "Котловка" таможенники обнаружили контрабанду. Деликатесный продукт перевозили с нарушением всех санитарных норм, без сертификатов. По документам грузовик вез крупную партию пищевого мака. Оценочная стоимость икры – более 200 тысяч евро.

В пункте пропуска "Каменный Лог" таможенники пресекли незаконный ввоз более семи тысяч единиц брендированного инвентаря и снаряжений для спорта. Стоимость лыж, сноубордов, шлемов, ботинок по факту была семикратно занижена. Реальная цена составила порядка 830 тысяч белорусских рублей. Товар конфискован.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Конфисковали на въезде в страну не только крупные партии сигарет, но и опасные наркотики, нелегально провозили и людей.
 
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