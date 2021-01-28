|
Нелегалы, наркотики, икра: топ-5 задержаний таможни Беларуси
28.01.2021 11:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 янв – Sputnik. Белорусская таможня составила топ-5 задержаний прошлого года, в их числе - одна из самых крупных за последнее десятилетие партий психотропов и гашиша, сообщает сайт Государственного таможенного комитета.
Почти 700 килограмм гашиша обнаружили в октябре в пункте пропуска "Урбаны" на белорусско-латвийской границе при досмотре груза. Его
© Photo : ГТК
Контрабандный хамон к празднику: в Бресте задержана фура с деликатесами
В декабре брестские таможенники в пункте пропуска "Козловичи" пресекли ввоз крупной партии психотропов. 182 килограмма амфетамина, метамфетамина, а также МДМА
В мае при досмотре фуры, прибывшей из Сербии, минские таможенники обнаружили в грузовом отсеке еще и
Более 400 килограмм
В пункте пропуска "Каменный Лог" таможенники пресекли незаконный ввоз более семи тысяч единиц
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конфисковали на въезде в страну не только крупные партии сигарет, но и опасные наркотики, нелегально провозили и людей.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)