Маленький ребенок пострадал в лобовом ДТП в Радошковичах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 янв – Sputnik. Маленький ребенок получил травмы в лобовом ДТП в городском поселке Радошковичи, сообщила Sputnik официальный представитель ГАИ Минской области Екатерина Сильченко.

Авария произошла накануне вечером, в среду 27 января, в черте поселка.

"В результате ДТП пятимесячный ребенок, который находился в автомобиле Volkswagen Passat, получил серьезные травмы и был госпитализирован", – сказала Сильченко.

Она также уточнила, что девочка в момент аварии находилась на руках у матери, ехавшей на заднем сиденье автомобиля.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.