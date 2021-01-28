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Маленький ребенок пострадал в лобовом ДТП в Радошковичах

28.01.2021 15:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 янв – Sputnik. Маленький ребенок получил травмы в лобовом ДТП в городском поселке Радошковичи, сообщила Sputnik официальный представитель ГАИ Минской области Екатерина Сильченко.

© Photo : ГАи Могилева
Подросток пострадал в лобовом ДТП в Кировском районе

Авария произошла накануне вечером, в среду 27 января, в черте поселка.

"В результате ДТП пятимесячный ребенок, который находился в автомобиле Volkswagen Passat, получил серьезные травмы и был госпитализирован", – сказала Сильченко.

Она также уточнила, что девочка в момент аварии находилась на руках у матери, ехавшей на заднем сиденье автомобиля.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Девочка в момент аварии находилась на руках у матери, ехавшей на заднем сиденье автомобиля Volkswagen.
 
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