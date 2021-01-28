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Двое полицейских покончили с собой после штурма Капитолия

28.01.2021 16:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 янв – Sputnik. Двое американских полицейских покончили с собой после беспорядков в столице США, пишет газета Washington Post.

© REUTERS / EDUARDO MUNOZ
Сотни нацгвардейцев США, охранявших Капитолий, заразились COVID-19

Как сообщает издание, один из полицейских, совершивших суицид, 51-лентний Ховард Либенгуд. Он скончался 9 января. Либенгуд был свидетелем штурма Капитолия.

Второй полицейский - Джеффри Смит, он проработал в патруле 12 лет. Покончил с собой 15 января.

Как сообщили в полиции Вашингтона, 6 января на подавление беспорядков в Капитолии была направлена четверть полицейских сил города – 850 человек. Еще 250 контролировали ситуацию на более широком радиусе. Обеспечение безопасности центра города в течение недели после беспорядков обошлось бюджету в 8,8 миллиона долларов.

Теперь полиция Вашингтона пересматривает систему охраны правительственных учреждений, поскольку штурм Капитолия как раз выявил слабые места в системе безопасности. Не исключено, что офицеров полиции будут дополнительно обучать многочасовому рукопашному бою.

Беспорядки в Вашингтоне

Массовые беспорядки в Вашингтоне произошли 6 января. Сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий после того, как тот провел митинг и призвал протестующих идти к зданию Конгресса. В итоге толпа прорвала оцепление и проникла внутрь Капитолия, где в тот момент шло утверждение результатов прошедших президентских выборов. Работа двух палат парламента была приостановлена, народные избранники – эвакуированы.

© REUTERS / SHANNON STAPLETON
Более 50 полицейских пострадали при штурме Капитолия в США
В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе полицейский. После того, как правоохранители вытеснили зачинщиков погромов из Капитолия, конгрессмены смогли вернуться в здание. Они утвердили победу демократа Джо Байдена на состоявшихся выборах. Трамп осудил насилие и пообещал мирную передачу власти. Само здание Капитолия после штурма привели в порядок и значительно усилили охрану.

Из-за событий в Вашингтоне 6 января сторонников Республиканской партии подвергли жесткой критике за молчаливую реакцию. Тем не менее, более 30 тысяч американцев вышли из рядов "республиканцев" после событий в Капитолии. Многие заговорили о кризисе и о начале заката одной из старейших партий страны. 

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Теги: Минск
 
 
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Они были очевидцами событий 6 января в Вашингтоне, теперь всех полицейских будут дополнительно готовить к подавлению протестов.
 
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