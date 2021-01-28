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В Молодечненском районе сразу в двух ДТП пострадали дети

28.01.2021 16:41 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Погода осложняет и дорожную ситуацию. Не все водители учитывают это обстоятельство. В Молодечненском районе сразу в двух ДТП пострадали дети. В первом случае водитель Suzuki на 2-м километре автодороги Лебедево - Крево неправильно выбрала скорость, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Машина лоб в лоб столкнулась с Mercedes. В результате сама женщина и ее 10-летний сын с травмами госпитализированы. Известно, что ребенок не был пристегнут ремнями безопасности. Аналогичная ситуация сложилась и во время второго ДТП на автодороге Олехновичи - Радошковичи. Пострадал ребенок 5 месяцев, который находился на заднем сидении авто на руках матери. С серьезными травмами его госпитализировали.

 
 
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Погода осложняет и дорожную ситуацию. Не все водители учитывают это обстоятельство. В Молодечненском районе сразу в двух ДТП пострадали дети. В первом случае...
 
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