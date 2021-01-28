Стрельба произошла в московском кафе, есть пострадавшие

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 янв – Sputnik. Конфликт между мужчинами в кафе на севере Москвы закончился стрельбой, сообщает пресс-служба московского ГУ МВД России.

По данным правоохранителей, в дежурную часть поступила информация, что в кафе на Ленинградском проспекте между посетителями произошла ссора.

Полицейские оперативно прибыли на место, где были обнаружены три гильзы. При дополнительном осмотре найден предмет, похожий на травматический пистолет.

Как было установлено, один из участников конфликта произвел несколько выстрелов по сидящим в кафе гражданам, после чего скрылся. В результате пострадали три человека: одного доставили в больницу, двое обратились к врачам самостоятельно.

Подозреваемый задержан, им оказался 40-летний ранее судимый мигрант. Возбуждены уголовные дела по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве.