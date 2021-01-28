Россиянке вынесли приговор за торговлю наркотиками в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 янв – Sputnik. Суд в Тверской области вынес приговор гражданке России за торговлю наркотиками в Беларуси, об этом сообщила в четверг пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

"Вышневолоцкой районный суд Тверской области признал гражданку России виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ", - говорится в сообщении.

По информации Генпрокуратуры, россиянка продала в Витебске 0,85 грамма героина за 300 белорусских рублей. Еще одна сделка была установлена в Могилеве – там она продала 0,801 грамма метадона за 2 миллиона рублей (в обоих случаях указаны цены до деноминации). Затем женщина скрылась от правоохранителей в России.

В соответствии с конвенцией о правовой помощи белорусские следователи в июле 2019 года обратились к российским коллегам.

Решением суда обвиняемой назначено девять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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