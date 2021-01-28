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Рыбак утонул в реке Днепр, тело мужчины ищут
28.01.2021 17:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 янв – Sputnik. Рыболов утонул в реке Днепр в Речицком районе, его тело в настоящее время ищут, сообщили в Гомельской областной организации ОСВОД.
Трагический инцидент произошел утром в четверг, 28 января, вблизи деревни Красный Мост.
"От рыбаков поступил сигнал в МЧС, что на старом русле реки на их глазах при передвижении по ледовому покрытию провалился и ушел под лед мужчина", – сказали в ОСВОД.
Там также уточнили, что очевидцы пытались приблизиться к гражданину, но сделать этого не смогли из-за тонкого льда.
На место происшествия прибыла маневренно-поисковая группа Гомельской ОСВОД. В настоящее время на реке идут поисковые работы с использованием аэролодки "Пиранья".
По данным ОСВОД, всего с начала текущего года в водоемах страны уже утонули 12 человек, в том числе двое детей, спасли из воды 18 граждан.
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Рыбаки, находившиеся на реке, пытались приблизиться к провалившемуся, чтобы спасти, но не смогли этого сделать из-за тонкого льда.
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