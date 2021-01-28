Чупакабра терроризирует Чили, убивая лам и альпак

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 янв – Sputnik. Скотоводы из чилийского поселка Кольчане заподозрили чупакабру в загадочных убийствах десятков зверей, пишет портал Rio Negro.

Животные стали гибнуть в ноябре прошлого года. Неизвестный убийца атаковал их по ночам, не оставляя за собой никаких следов. Местные жители отмечают, что такое поведение не характерно ни для одного хищника, обитающего в регионе.

Известно, что жертвами нападений стали более 50 животных, в том числе ламы и альпаки. Фермеры считают в окрестностях завелась чупакабра.

Чупакабра (дословно переводится как "козий вампир") впервые упоминается в пуэрториканской легенде 1950-х. Согласно истории, местные жители обнаружили несколько мертвых обескровленных коз. Ученые считают чупакабры в реальной жизни не существует.