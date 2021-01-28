ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Чупакабра терроризирует Чили, убивая лам и альпак

29.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 янв – Sputnik. Скотоводы из чилийского поселка Кольчане заподозрили чупакабру в загадочных убийствах десятков зверей, пишет портал Rio Negro.

© Pixabay
Зверя, которого деревня называла чупакаброй, застрелили под Слонимом

Животные стали гибнуть в ноябре прошлого года. Неизвестный убийца атаковал их по ночам, не оставляя за собой никаких следов. Местные жители отмечают, что такое поведение не характерно ни для одного хищника, обитающего в регионе.

Известно, что жертвами нападений стали более 50 животных, в том числе ламы и альпаки. Фермеры считают в окрестностях завелась чупакабра.

Чупакабра (дословно переводится как "козий вампир") впервые упоминается в пуэрториканской легенде 1950-х. Согласно истории, местные жители обнаружили несколько мертвых обескровленных коз. Ученые считают чупакабры в реальной жизни не существует.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С середины осени прошлого года чилийский поселок живет в страхе - неизвестное существо по ночам убивает домашних животных.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Автолавка насмерть сбила сельчанку в Гродненской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

28.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by