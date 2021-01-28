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Автолавка насмерть сбила сельчанку в Гродненской области

29.01.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 28 янв – Sputnik. Водитель автолавки, привезший в деревню товары на продажу, совершил наезд на одну из сельчанок, после того как она купила продукты в магазине на колесах. Пожилая женщина скончалась на месте.

Как сообщают в ГАИ УВД Гродненского облисполкома, трагедия произошла около 10 часов утра 28 января в деревне Доги Щучинского района. Женщина 73 лет купила продукты в автолавке и стояла позади автолавки на сельской улице.

В какой-то момент водитель машины "Форд", 58-летний мужчина, начал двигаться задним ходом и не увидел сельчанку, которая оказалась в "слепой зоне" автомобиля. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. ГАИ Гродненского региона напоминает водителям: по правилам дорожного движения, ехать задним ходом разрешается при условии, что это не создаст препятствий для других участников дорожного движения и будет обеспечена его безопасность. При необходимости водитель должен попросить других лиц, которые сообщат о ситуации, складывающейся позади авто.

 
Теги: Гродно
 
 
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Попавшая под колеса авто пожилая женщина скончалась на месте, по данному факту возбуждено уголовное дело.
 
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