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В Речицком районе на Днепре под лед провалился рыбак - мужчину до сих пор не нашли
Источник материала: Tut.by
ЧП произошло утром 28 января. Мужчина ушел под лед на старом русле Днепра недалеко от деревни Красный мост Речицкого района, сообщили в ОСВОДе.
Мужчина провалился под лед на глазах у других рыбаков. Те пытались приблизиться к нему, чтобы оказать помощь, но не смогли из-за тонкого льда.
Поисковые работы велись весь день, но рыбака так и не нашли. Сегодня водолазы продолжат поиски утонувшего.
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Мужчина провалился под лед на глазах у других рыбаков. Те пытались приблизиться к нему, чтобы оказать помощь, но не смогли из-за тонкого льда.
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