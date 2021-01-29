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В Речицком районе на Днепре под лед провалился рыбак - мужчину до сих пор не нашли

29.01.2021 09:35 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ЧП произошло утром 28 января. Мужчина ушел под лед на старом русле Днепра недалеко от деревни Красный мост Речицкого района, сообщили в ОСВОДе.


Фото: ОСВОД

Мужчина провалился под лед на глазах у других рыбаков. Те пытались приблизиться к нему, чтобы оказать помощь, но не смогли из-за тонкого льда.

Поисковые работы велись весь день, но рыбака так и не нашли. Сегодня водолазы продолжат поиски утонувшего.

 
 
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Мужчина провалился под лед на глазах у других рыбаков. Те пытались приблизиться к нему, чтобы оказать помощь, но не смогли из-за тонкого льда.
 
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