В Речицком районе на Днепре под лед провалился рыбак - мужчину до сих пор не нашли

Источник материала: Tut.by

ЧП произошло утром 28 января. Мужчина ушел под лед на старом русле Днепра недалеко от деревни Красный мост Речицкого района, сообщили в ОСВОДе.



Фото: ОСВОД

Мужчина провалился под лед на глазах у других рыбаков. Те пытались приблизиться к нему, чтобы оказать помощь, но не смогли из-за тонкого льда.

Поисковые работы велись весь день, но рыбака так и не нашли. Сегодня водолазы продолжат поиски утонувшего.