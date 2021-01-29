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Злая зола: коварный пожар произошел в Брестской области

29.01.2021 09:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 янв – Sputnik. Дачник в попытке насобирать ценное удобрение устроил пожар в деревне Бобровичи. Подробности происшествия сообщает пресс-служба МЧС Беларуси.

Мужчина вечером растопил печь, а затем по-хозяйски собрал выгоревшие остатки и вынес на улицу. Зола в металлическом ведре простояла до утра. Затем житель Брестской области пересыпал удобрение в пластиковый пакет и убрал в хозяйственную постройку.

© Photo : МЧС Беларуси
Дачник поставил пакет с углями на деревянный пол, после чего они воспламенились

К вечеру о пожаре в сарае сообщила хозяйка дома. Выяснилось, что мужчина поставил пакет на деревянный пол. Угли тлели и воспламенились. Огонь быстро распространился на строительные конструкции.

Спасатели напоминают, что зола остается опасной в течение суток. В случае хранения, для использования ее в качестве удобрения, следует проливать остатки протапливания печей водой. Категорически не следует пересыпать прогар в картонные или деревянные емкости. Тем более хранить вблизи домов и построек.

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Теги: Минск
 
 
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