Радикальные анархисты задержаны по делу о массовых беспорядках в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 янв - Sputnik. Сотрудники ГУБОПиК МВД Беларуси задержали участников региональной группы белорусских анархистов, которые являются участниками международной преступной организации, сообщили в МВД.

Среди задержанных 26-летняя девушка и трое мужчин 20, 24 и 30 лет, которые являются членами ячейки анархистов, забрасывавших "коктейлями Молотова" здания налоговой инспекции в Гомеле и Голосеевского суда Киева в 2016 году, российского посольства в Минске и управления КГБ в Бобруйске в 2010 году

"В настоящее время подозреваемые находятся в СИЗО в качестве фигурантов уголовного дела по массовым беспорядкам в Минске", - сообщили Sputnik в пятницу в министерстве внутренних дел Беларуси.

По данным следствия, они подозреваются в том, что принимали участие в организации, финансировании, координации массовых протестов в Минске и вербовке новых участников.

"Задержанные входили в состав объединения "Революционное действие" ("Автономное Действие – Беларусь"), совершали так называемые акты прямого действия и координировали их", - сообщили в министерстве.

Взялись за анархистов

В министерстве также сообщили, что правоохранительными органами собраны материалы по другим радикальным анархистам Беларуси. "Их действиям будет дана правовая оценка следователями. Скрывшихся за рубежом в ближайшее время объявят в розыск", - отметили в МВД.

Там также подчеркнули, что целью анархической ячейки, о которой идет речь в материалах уголовного дела, "являлось насильственное изменение конституционного строя или территориальной целостности Беларуси, захват и удержание власти, терроризм, массовые беспорядки, разжигание социальной вражды или розни, воспрепятствование законной деятельности госорганов и должностных лиц, а также финансирование экстремистской деятельности".

Полевые сборы и "общак"

Оперативники установили, что "анархисты регулярно читали лекции, проводили семинары и полевые сборы, где обучали противостоянию правоохранительным органам, в том числе во время планируемых боевых действий и протестов".

"Финансирование деятельности белорусской ячейки осуществлялось из-за рубежа, в том числе международными анархистскими организациями такими как "Анархический Черный Крест". Также существовал так называемый "общак", деньги в который поступали от продажи агитационной продукции (одежда, книги и др.) и корпоративных сборов", - сказали в МВД.

"Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за создание преступной организации либо участие в ней. После этого некоторые из участников движения начали сотрудничать с правоохранительными органами и давать признательные показания", - рассказали в МВД.

Санкция статьи 285. "Создание преступной организации либо участие в ней" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом или без штрафа.