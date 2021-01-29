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В США от утечки жидкого азота на фабрике погибли 6 человек

29.01.2021 10:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 янв – Sputnik. Шесть человек стали жертвами утечки жидкого азота на птицефабрике в округе Холл, штат Джорджия, сообщили американские СМИ.

Инцидент произошел в четверг в 10:00 по местному времени на предприятии Prime Pak Foods в городе Гейнсвилл. Изначально причиной произошедшего назвали взрыв, однако позже стало ясно, что произошла именно химическая утечка.

От азотного отравления скончались шесть человек, еще десять пострадавших были госпитализированы, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Помимо этого, 130 человек, находившихся на фабрике, были эвакуированы, их состояние оценивается амбулаторно.

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Теги: Минск
 
 
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Еще десять пострадавших были госпитализированы, причиной инцидента стала химическая утечка на одном из заводов в Джорджии.
 
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