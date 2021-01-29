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Оставил телефон и исчез: белорусского студента ищут три недели
29.01.2021 11:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 янв – Sputnik. Студента из Кобрина, 16-летнего Алексея Василаке, уже три недели ищут родственники, милиция и волонтеры, юношу объявили в межгосударственный розыск, сообщили Sputnik в ПСО "Ангел".
Студент Брестского политехнического колледжа пропал утром 8 января. К родителям он приехал на рождественские выходные, а после праздника собирался поехать на учебу. Отправился на вокзал, но в электричку на 6:09 не сел. Мобильный телефон оставил на подоконнике здания вокзала. В этот же день около 7:30 его видели около продуктового магазина в Кобрине.
© Photo : ПСО "Ангел"
Алексея Василаке ищут уже три недели
"Последние данные о нем – находился в Смоленской области. Отец Алексея постоянно с нами на связи, ежедневно пишет посты в Facebook в надежде на то, что сын их прочитает и вернется домой", - рассказал координатор по работе со СМИ поисково-спасательного отряда "Ангел" Юлия Ковган.
В Facebook у отца пропавшего парня, Геннадия Василаке, каждый день обновляется информация. Но никаких зацепок после 13 января, когда его сына видели очевидцы в Смоленской области, пока нет.
"Видели Алексея 13 января. Около 13:00 он зашел в столовую деревни Суетово и попросил поесть. Девочки накормили и в дорогу еще дали. Представился Никитой (хотел себе такое имя в детстве, но увы) и сказал, что ему скоро 18 лет (округлил неплохо, конечно). Ехал в направлении Московской области. Населенный пункт все еще выясняем", - написал Геннадий в своем посте.
Приметы парня – рост 175 см, худощавого телосложения, карие глаза, темные волосы. Был одет в черную байку, черную удлиненную куртку, светло-голубые джинсы и бежевые ботинки.
Самые громкие случаи исчезновения детей в Беларуси
Почти 10 лет назад продолжаются поиски двух мальчиков – Димы Каленковича и Владислава Якубовича. Они пропали в Лунинецком районе в феврале 2011-го. Ушли на прогулку, с которой не вернулись. Милиционеры очень долго обследовали местность, но безрезультатно.
"Несколько месяцев назад наши ребята ездили с прибором осматривать дно реки. Якобы какой-то рыбак увидел на дне череп. Но, увы, ничего не смогли найти", - рассказала Sputnik Юлия Ковган.
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Больше трех лет назад
Жительница агрогородка Сеница (Минский район) Анастасия Кот, которой на момент исчезновения в августе 2013-го было 14 лет, отправилась гулять с подружками и не вернулась. Милиция и волонтеры-поисковики рассматривали несколько версий исчезновения девочки, подозревали даже отчима, но доказать его причастность и найти улики не смогли.
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В последний раз юношу видели в Смоленской области 13 января, с тех пор никакой информации о пропавшем не было.
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