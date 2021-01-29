В жилом доме в Австрии прогремел взрыв – под завалами могут быть люди

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 янв – Sputnik. Взрыв прогремел в жилом доме в Австрии, несколько этажей обрушились, сообщает издание Kronen Zeitung.

ЧП произошло утром в пятницу, 29 января. В результате взрыва обрушились третий и четвертый этажи здания.

В настоящее время неизвестно, сколько человек находились внутри. Ведется спасательная операция. Из-под завалов удалось извлечь одного человека.

На месте происшествия работают два вертолета неотложной медицинской помощи.