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В жилом доме в Австрии прогремел взрыв – под завалами могут быть люди
29.01.2021 11:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 янв – Sputnik. Взрыв прогремел в жилом доме в Австрии, несколько этажей обрушились, сообщает издание Kronen Zeitung.
ЧП произошло утром в пятницу, 29 января. В результате взрыва обрушились третий и четвертый этажи здания.
В настоящее время неизвестно, сколько человек находились внутри. Ведется спасательная операция. Из-под завалов удалось извлечь одного человека.
На месте происшествия работают два вертолета неотложной медицинской помощи.
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На месте происшествия развернута спасательная операция, данные о пострадавших пока не поступали.
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