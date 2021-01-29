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Возле Печерского лесопарка в Могилеве хотят построить 15 домов. А что там с футбольным манежем?
Источник материала: Tut.by
В Могилеве в районе Печерского лесопарка хотят построить квартал из 15 частных домов — одно- и двухэтажных. Проект вынесли на общественное обсуждение,
Заказчиком проекта выступает управление капитального строительства Могилева. По плану, в районе переулка Загородный на участке общей площадью 15 тыс. м2 построят квартал индивидуальной жилой застройки из 15 домов, под каждый выделят 960 — 1000 м2 земли, под один — 1370 м2.
Предлагаемый участок застройки находится в границах минимальной ширины водоохранной зоны и в зоне санитарной охраны городского водозабора.
Судя по презентации, застроить хотят территорию, где раньше находилась спортивная тренировочная база. После ее закрытия и последующего сноса могилевские чиновники более 10 лет мечтали построить тут крытый футбольный манеж, предлагали это как инвестпроект турецким, китайским бизнесменам. Предлагали этот проект
УКС предлагает определенные фасады жилых домов для застройки — одно- и двухэтажных. Помимо них, в квартале проложат асфальтобетонную дорогу с тротуарами. Мусорную площадку вынесут на соседнюю улицу.
Общественное обсуждение проекта пройдет с 5 февраля по 1 марта. Презентация проекта участникам общественного обсуждения состоится 9 февраля в 14.00 в здании горисполкома в кабинете 320.
Как можно поучаствовать в обсуждении и куда отправлять свое мнение, смотрите подробно
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Чиновники отказались от строительства футбольного манежа в пользу частных домов?
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