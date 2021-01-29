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Возле Печерского лесопарка в Могилеве хотят построить 15 домов. А что там с футбольным манежем?

29.01.2021 12:11 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве в районе Печерского лесопарка хотят построить квартал из 15 частных домов — одно- и двухэтажных. Проект вынесли на общественное обсуждение, сообщается на сайте горисполкома.


Скриншот презентации с сайта Могилевского горисполкома

Заказчиком проекта выступает управление капитального строительства Могилева. По плану, в районе переулка Загородный на участке общей площадью 15 тыс. м2 построят квартал индивидуальной жилой застройки из 15 домов, под каждый выделят 960 — 1000 м2 земли, под один — 1370 м2.

Предлагаемый участок застройки находится в границах минимальной ширины водоохранной зоны и в зоне санитарной охраны городского водозабора.

Судя по презентации, застроить хотят территорию, где раньше находилась спортивная тренировочная база. После ее закрытия и последующего сноса могилевские чиновники более 10 лет мечтали построить тут крытый футбольный манеж, предлагали это как инвестпроект турецким, китайским бизнесменам. Предлагали этот проект на утверждение Лукашенко как план наведения в Могилеве лоска. От манежа, очевидно, отказались в пользу частных домов.


Красным выделена предполагаемая зона застройки. Скриншот презентации с сайта Могилевского горисполкома

УКС предлагает определенные фасады жилых домов для застройки — одно- и двухэтажных. Помимо них, в квартале проложат асфальтобетонную дорогу с тротуарами. Мусорную площадку вынесут на соседнюю улицу.





Общественное обсуждение проекта пройдет с 5 февраля по 1 марта. Презентация проекта участникам общественного обсуждения состоится 9 февраля в 14.00 в здании горисполкома в кабинете 320.

Как можно поучаствовать в обсуждении и куда отправлять свое мнение, смотрите подробно тут.

 
Теги: Могилев
 
 
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Чиновники отказались от строительства футбольного манежа в пользу частных домов?
 
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