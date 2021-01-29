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Во время инаугурации готовилось нападение на депутатов - Лукашенко

29.01.2021 12:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 янв – Sputnik. Накануне инаугурации готовилась провокация с депутатами, сказал президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе общения со студенческой молодежью в пятницу. 

Глава государства в разговоре со студентами признался, что готовилась провокация накануне мероприятия, об этом ему доложил глава КГБ. 

"Они знали, инаугурация, на автобусах депутаты. Забросить "коктейль Молотова" в автобус, разбив окно. Никто бы не говорил про инаугурацию. Все бы говорили, что там сожгли депутатов. А во что бы это вылилось? И как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел", - приводит слова президента Telegram-канал "Пул Первого".

23 сентября во Дворце Независимости в Минске состоялась инаугурация избранного президента Беларуси Александра Лукашенко. Мероприятие не анонсировалось в госСМИ, о нем сообщили, когда глава государства принял присягу.

© Sputnik Пул Первого
Как проходила инаугурация Александра Лукашенко – видео

На  мероприятии присутствовали около 700 человек: служащие госведомств из столицы и регионов Беларуси, представители СМИ, экспертного сообщества, спортсмены. 

Лукашенко, согласно Конституции страны, принес присягу на белорусском языке, при этом он поклялся "верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные высокие обязанности".

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Теги: Минск
 
 
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Церемония инаугурации состоялась в конце сентября без предварительного анонса, многие тогда окрестили ее "тайной".
 
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