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Во время инаугурации готовилось нападение на депутатов - Лукашенко
29.01.2021 12:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 янв – Sputnik. Накануне инаугурации готовилась провокация с депутатами, сказал президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе общения со студенческой молодежью в пятницу.
Глава государства в разговоре со студентами признался, что готовилась провокация накануне мероприятия, об этом ему доложил глава КГБ.
"Они знали, инаугурация, на автобусах депутаты. Забросить "коктейль Молотова" в автобус, разбив окно. Никто бы не говорил про инаугурацию. Все бы говорили, что там сожгли депутатов. А во что бы это вылилось? И как мне надо было поступить? Я поступил, как сумел", - приводит слова президента Telegram-канал "Пул Первого".
23 сентября во Дворце Независимости в Минске
На мероприятии присутствовали около 700 человек: служащие госведомств из столицы и регионов Беларуси, представители СМИ, экспертного сообщества, спортсмены.
Лукашенко, согласно Конституции страны, принес присягу на белорусском языке, при этом он поклялся "верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные высокие обязанности".
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Церемония инаугурации состоялась в конце сентября без предварительного анонса, многие тогда окрестили ее "тайной".
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