Передавали личные данные в Telegram-каналы: задержаны подозреваемые

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 янв - Sputnik. Установлены и задержаны четверо граждан, которые подозреваются в том, что передавали личные данные белорусов в экстремистские чаты и Telegram-каналы, сообщили в СК.

Уголовное дело возбуждено и расследуется УСК по г.Минску. Работа по установлению всех причастных к угрозам на основании полученных данных продолжается.

"В отношении четырех граждан возбуждено уголовное дело по ч.1 и 2 ст.285 (создание преступной организации и участие в ней) Уголовного кодекса Беларуси. В ходе следствия получены неопровержимые доказательства об их причастности к деятельности преступной организации", - заявили Sputnik в пятницу в СК.

Там уточнили, что граждане причастны к передачи данных сотрудники РУП "Белтелеком". Первоначально они были задержаны по делу о массовых беспорядках, позже их дело было выделено в отдельное производство. Подозреваемые водворены в следственный изолятор.

Напомним, что ранее в столице судили бывшую сотрудницу РУП "Белпочта" - она обвинялась в том, что собрала личную информацию о сотрудниках милиции, которые являются подписчиками ведомственной милицейской газеты, и распространила сведения в Telegram-канале. Женщине назначили три месяца ареста.

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