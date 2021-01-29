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Передавали личные данные в Telegram-каналы: задержаны подозреваемые
29.01.2021 13:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 янв - Sputnik. Установлены и задержаны четверо граждан, которые подозреваются в том, что передавали личные данные белорусов в экстремистские чаты и Telegram-каналы, сообщили в СК.
© Sputnik / Виктор Толочко
Уголовное дело возбуждено и расследуется УСК по г.Минску. Работа по установлению всех причастных к угрозам на основании полученных данных продолжается.
"В отношении четырех граждан возбуждено уголовное дело по ч.1 и 2 ст.285 (создание преступной организации и участие в ней) Уголовного кодекса Беларуси. В ходе следствия получены неопровержимые доказательства об их причастности к деятельности преступной организации", - заявили Sputnik в пятницу в СК.
Там уточнили, что граждане причастны к передачи данных сотрудники РУП "Белтелеком". Первоначально они были задержаны по делу о массовых беспорядках, позже их дело было выделено в отдельное производство. Подозреваемые водворены в следственный изолятор.
Напомним, что ранее в столице
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По данным следствия, деятельность обвиняемых началась задолго до возникновения протестного настроения в стране.
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