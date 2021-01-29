"Сахарный" разворот белорусского самолета: что известно год спустя

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сахарные дела одно другого громче гремят в Беларуси. 26 января 2021-го суд вынесен приговор бывшему заместителю гендиректора ОАО "Скидельский сахарный комбинат", которого судили за получение взяток. Между тем еще одно, куда более крупное дело до суда пока даже не дошло: вот уже год, как идет расследование "сахарной мафии". Что известно о фигурантах дела, которые пытались покинуть Беларусь на самолете, но борт развернули.

Как разворачивали самолет

Загадочная история с возвращением самолета произошла в пятницу, 24 января 2020 года. Борт из Минска в Мюнхен должен был вылететь в 12:30, однако его задержали на три часа. Самолет вылетел, долетел до Вроцлава, развернулся и полетел обратно. После этого он экстренно сел в аэропорту Обухово в Гродно.

"До Мюнхена лететь около двух часов, по прошествии примерно этого времени мы начали снижаться, и каково же было наше удивление, когда командир экипажа сказал, что из-за технической неисправности мы вынуждены сделать экстренную посадку в Гродно", - рассказал один из пассажиров.

По его словам, после посадки экипаж объявил, что техники будут устранять возникшую проблему, но людей из самолета при этом не выпустили.

"По прошествии около 20 минут в самолет вошла группа пограничников и таможенников. Пограничник объявил по громкой связи о том, что сейчас он назовет шесть человек, если мы услышали свою фамилию, то должны встать, забрать свою ручную кладь и багаж и проследовать с ним", - отметил мужчина.

Через некоторое время всех пассажиров попросили покинуть самолет вместе с ручной кладью, чтобы дозаправить его. После всех вернули на место и сообщили, что неполадку устранили. Лайнер прилетел в Мюнхен позже на шесть часов, некоторые люди не успели на стыковочные рейсы. Каких-либо объяснений сотрудники авиакомпании не дали.

Правоохранительные органы и авиационные структуры трое суток не давали официальных комментариев по поводу разворота на территории Польши белорусского самолета. По неофициальной информации с борта, который летел из Минска в Мюнхен , оперативники якобы сняли несколько человек, имеющих отношение к сахарной отрасли страны.

"Мы не будем комментировать данную ситуацию", – заявили Sputnik в Национальной компании "Белавиа", отвечая на вопрос, что послужило поводом и причиной того, что самолет развернулся над территорией Польши и приземлился в аэропорту в Гродно. СМИ и Telegram-каналы сообщили, что в этом самолете были пассажиры, связанные с сахарной отраслью страны, и именно их сняли с рейса. В КГБ также категорически отказались от комментариев по поводу информации о задержании директоров белорусских сахарных заводов.

Сделать по-быстрому?

Эксперты в области авиации отметили, что случаи, когда правоохранительные органы принимали решение развернуть самолет, чтобы задержать подозреваемого, крайне редки.

"Такие случаи единичны, когда речь идет о внутристрановых полетах, а если говорить о том, чтобы развернуть самолет над территорией другой страны – это вообще крайне редкий случай", – сказал Sputnik во вторник эксперт в области авиационных перевозок.

По его словам, скорее всего, это было сделано в оперативных целях. "Я думаю, что так делают, когда нужно задержать объект и доставить на допрос очень быстро, по упрощенной схеме, не прибегая к долговременной процедуре экстрадиции", – сказал собеседник агентства. В данной связи он пояснил: если самолет прилетает в другую страну и нужное лицо выходит на чужой территории, то автоматически вступает в силу закон об экстрадиции.

"Это долгая процедура. Когда сел самолет в другой стране, значит, нужна экстрадиция. А если договора о взаимной выдаче нет, как это, к примеру, у Беларуси и Германии, то вернуть нужного человека можно только на принципе взаимности. А по этому принципу Германия может и отказать в экстрадиции", – сказал собеседник агентства.

"В таких случаях, которые крайне редки, идут по упрощенному пути – разворачивают самолет и возвращают его в страну, где ищут того ли иного пассажира", – сказал эксперт.

По техническим причинам?

Эксперт также не исключил, что в таких случаях могут разворачивать самолет в страну вылета и по техническим причинам.

"Этого нельзя исключать. Если самолет развернули, к примеру, над территорией Польши, то его уже вели польские диспетчеры. А какие авиадиспетчеры будут слушать оперативников другой страны? Они им никто. А вот если поступит информация о технических проблемах на борту судна, то ни один диспетчер не возьмет на себя ответственность, развернет самолет", – сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что в его практике были случаи, когда приходилось разворачивать самолеты с пассажирами, которым "знающие люди" посоветовали быстрее покинуть территорию, на которой их могут задержать.

Год прошел - что дальше?

Даже год спустя не обнародована официальная информация о том, кто из фигурантов сахарного дела находился на борту, который развернули над территорией Польши.

В конце января 2020 года директора четырех сахарных комбинатов Беларуси, а также глава Белорусской сахарной компании в Москве, несколько бизнесменов и полковник милиции, бывший начальник 2-го управления ГУБОПиК МВД Владимир Тихиня были задержаны. По фактам получения и дачи взяток возбуждены уголовные дела. Сейчас, похоже, расследование близится к финалу.

"Расследование этого уголовного дела, конечно же, на финишной прямой. Я думаю, что через месяц-полтора его передадут прокурору. А потом будет суд", – сообщил Sputnik источник, знакомый с ходом расследования.

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