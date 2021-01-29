20-летний самогонщик чуть не споил родную деревню в Оршанском районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 29 янв – Sputnik. Правоохранители Оршанского района пресекли деятельность 20-летнего жителя одной из деревень, наладившего массовое производство самогона, сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Молодой человек гнал самопальный алкоголь, живя в одном доме с родителями, которые были против его занятий.

"Несмотря на активное противодействие родителей, модой человек стал настоящим бутлегером. Как отмечали местные жители, качество его продукции было невысоким, но и цена, соответственно, была демократичной", – отметили в пресс-службе.

Продукция молодого человека пользовалась популярностью в родной деревне, и бизнес был хорошо налажен.

Помешали самогонщику и дальше спаивать свою малую родину сотрудники милиции. Наведавшись в гости к "бутлегеру", правоохранители обнаружили там большие запасы суррогата.

Несколько литров самогона хранилось дома у молодого человека. Большая часть незаконной продукции житель деревни прятал в бане и небольшом подвальчике, там милиционеры нашли 200 литров самогонной браги и 42 литра готового продукта. Правоохранителями проводится проверка, по результатам которой действиям молодого человека будет дана правовая оценка.

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