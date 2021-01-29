|
Тиму Белорусских задержали в Минске с несколькими кило наркотиков - СМИ
29.01.2021 16:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 янв – Sputnik. Известного белорусского певца
В пятницу появилась информация о задержании популярного исполнителя "Мокрых кросс", "Витаминки" и "Незабудки". Сообщается, что 23-летний артист был задержан еще 10 января. Сейчас Белорусских находится под домашним арестом.
Официальных комментариев по этому поводу пока нет.
Вместе с тем, сам артист в Instagram опровергает свое задержание. "Заявляю вам открыто, что все, что вы читаете, где-то видите, это не правда. Я нахожусь дома, да. Но я не под арестом. Все как всегда", - сказал Морозов.
Тимофей Морозов известность получил после выхода хитов "Мокрые кроссы", "Незабудка" и "Витаминка". Тим вырос в семье музыкантов: отец был солистом оперы, мама – музыкальные педагог. Парень проучился в колледже искусств меньше семестра и решил строить сольную карьеру.
Накануне Белорусских покинул лейбл Kaufman Label, с которым начинал работать. В сети разгорелась битва с продюсером: по словам артиста, лейбл мешал ему выпустить новый клип на песню "Окей".
В прошлом году российский композитор Игорь Крутой
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Популярного артиста, по информации СМИ, задержали еще 10 января. Официальных комментариев пока нет.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)