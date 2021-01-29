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Тиму Белорусских задержали в Минске с несколькими кило наркотиков - СМИ

29.01.2021 16:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 янв – Sputnik. Известного белорусского певца Тиму Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов) задержали в Минске с двумя килограммами наркотиков, сообщает Telegram-канал Белтелерадиокомпании "ATN_NEWS". 

В пятницу появилась информация о задержании популярного исполнителя "Мокрых кросс", "Витаминки" и "Незабудки". Сообщается, что 23-летний артист был задержан еще 10 января. Сейчас Белорусских находится под домашним арестом.

Официальных комментариев по этому поводу пока нет. 

Вместе с тем, сам артист в Instagram опровергает свое задержание. "Заявляю вам открыто, что все, что вы читаете, где-то видите, это не правда. Я нахожусь дома, да. Но я не под арестом. Все как всегда", - сказал Морозов. 

Тимофей Морозов известность получил после выхода хитов "Мокрые кроссы", "Незабудка" и "Витаминка". Тим вырос в семье музыкантов: отец был солистом оперы, мама – музыкальные педагог. Парень проучился в колледже искусств меньше семестра и решил строить сольную карьеру.

Накануне Белорусских покинул лейбл Kaufman Label, с которым начинал работать. В сети разгорелась  битва с продюсером: по словам артиста, лейбл мешал ему выпустить новый клип на песню "Окей".

В прошлом году российский композитор Игорь Крутой предложил отправить Белорусских на песенный конкурс "Евровидение" от России.

 
Теги: Минск
 
 
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Популярного артиста, по информации СМИ, задержали еще 10 января. Официальных комментариев пока нет.
 
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