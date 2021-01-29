Тиму Белорусских задержали в Минске с несколькими кило наркотиков - СМИ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 янв – Sputnik. Известного белорусского певца Тиму Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов) задержали в Минске с двумя килограммами наркотиков, сообщает Telegram-канал Белтелерадиокомпании "ATN_NEWS".

В пятницу появилась информация о задержании популярного исполнителя "Мокрых кросс", "Витаминки" и "Незабудки". Сообщается, что 23-летний артист был задержан еще 10 января. Сейчас Белорусских находится под домашним арестом.

Официальных комментариев по этому поводу пока нет.

Вместе с тем, сам артист в Instagram опровергает свое задержание. "Заявляю вам открыто, что все, что вы читаете, где-то видите, это не правда. Я нахожусь дома, да. Но я не под арестом. Все как всегда", - сказал Морозов.

Тимофей Морозов известность получил после выхода хитов "Мокрые кроссы", "Незабудка" и "Витаминка". Тим вырос в семье музыкантов: отец был солистом оперы, мама – музыкальные педагог. Парень проучился в колледже искусств меньше семестра и решил строить сольную карьеру.

Накануне Белорусских покинул лейбл Kaufman Label, с которым начинал работать. В сети разгорелась битва с продюсером: по словам артиста, лейбл мешал ему выпустить новый клип на песню "Окей".

В прошлом году российский композитор Игорь Крутой предложил отправить Белорусских на песенный конкурс "Евровидение" от России.