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В Хотимске при пожаре на ферме едва не погибли 180 телят, но их спасли
Источник материала: Tut.by
В Хотимске утром 28 января горел телятник предприятия «Хотимский Технокомплекс»,
Пожарных вызвали в 10.17. К их приезду телятник горел изнутри, огонь вырывался на крышу. Работники фермы сказали, что людей внутри нет. Начали спасать телят. Работники хозяйства и спасатели эвакуировали 180 телят в возрасте до 1 года.
Пострадавших при пожаре нет.
Огонь повредил крышу и имущество в телятнике. Причину возгорания устанавливают.
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Причина пожара неизвестна.
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