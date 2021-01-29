В Хотимске при пожаре на ферме едва не погибли 180 телят, но их спасли

Источник материала: Tut.by

В Хотимске утром 28 января горел телятник предприятия «Хотимский Технокомплекс», сообщает МЧС. В огне едва не погибли 180 телят, но их спасли.





Пожарных вызвали в 10.17. К их приезду телятник горел изнутри, огонь вырывался на крышу. Работники фермы сказали, что людей внутри нет. Начали спасать телят. Работники хозяйства и спасатели эвакуировали 180 телят в возрасте до 1 года.





Пострадавших при пожаре нет.

Огонь повредил крышу и имущество в телятнике. Причину возгорания устанавливают.