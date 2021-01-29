СК рассказал подробности задержания Тимы Белорусских

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 янв – Sputnik. Популярный исполнитель Тима Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов) был задержан в игровом клубе Минска с гашишем, сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о задержании в белорусской столице 23-летнего артиста. Сообщалось, что певец был задержан с двумя килограммами гашиша, в настоящее время он находится под домашним арестом.

По информации следователей, милиция задержала певца в ночь на 6 января. При личном обыске у него было обнаружено опасное наркотическое вещество – гашиш – массой 0,4 грамма.

В отношении артиста возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса (Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов).

Белорусских был отпущен под залог.

В настоящее время эксперты ГКСЭ проводят химические и судебно-генетические экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Белорусских грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы – от двух до пяти лет.