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СК рассказал подробности задержания Тимы Белорусских
29.01.2021 17:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 янв – Sputnik. Популярный исполнитель Тима Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов) был задержан в игровом клубе Минска с гашишем, сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.
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По информации следователей, милиция задержала певца в ночь на 6 января. При личном обыске у него было обнаружено опасное наркотическое вещество – гашиш – массой 0,4 грамма.
В отношении артиста возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса (Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов).
Белорусских был отпущен под залог.
В настоящее время эксперты ГКСЭ проводят химические и судебно-генетические экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.
Белорусских грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы – от двух до пяти лет.
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Молодому исполнителю грозит до пяти лет лишения свободы, расследование уголовного дела продолжается.
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