Медики достали из желудка девочки кольцо с бриллиантом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 янв – Sputnik. Гродненские медики провели операцию по извлечению из желудка четырехлетней девочки кольца с бриллиантом, сообщила газета " Перспектива ".

В медучреждение родители ребенка обратились на минувшей неделе: после рентгеноскопии выяснилось, что девочка действительно проглотила кольцо, и оно находится в желудке.

По словам врача-эндоскописта Гродненской областной больницы Дмитрия Кривецкого, было принято решение выждать несколько дней – инородный предмет мог выйти из организма естественным путем.

Однако этого не произошло, и пришлось прибегнуть к операции – кольцо доставали из желудка с использованием щипцов и эндоскопа, ребенок в это время находился под общим наркозом.

Кривецкий поделился, что в его врачебной практике были случаи, когда из ЖКТ детей ему приходилось извлекать различные предметы, но кольцо с бриллиантом – впервые.