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Медики достали из желудка девочки кольцо с бриллиантом
29.01.2021 17:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 янв – Sputnik. Гродненские медики провели операцию по извлечению из желудка четырехлетней девочки кольца с бриллиантом, сообщила газета "
В медучреждение родители ребенка обратились на минувшей неделе: после рентгеноскопии выяснилось, что девочка действительно проглотила кольцо, и оно находится в желудке.
© Sputnik / Виктор Толочко
По словам врача-эндоскописта Гродненской областной больницы Дмитрия Кривецкого, было принято решение выждать несколько дней – инородный предмет мог выйти из организма естественным путем.
Однако этого не произошло, и пришлось прибегнуть к операции – кольцо доставали из желудка с использованием щипцов и эндоскопа, ребенок в это время находился под общим наркозом.
Кривецкий поделился, что в его врачебной практике были случаи, когда из ЖКТ детей ему приходилось извлекать различные предметы, но кольцо с бриллиантом – впервые.
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Кольцо доставали из желудка с использованием щипцов и эндоскопа, ребенок в это время находился под общим наркозом.
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