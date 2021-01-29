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Снег сошел с крыши уфимского морга: пострадали две женщины
Источник материала: Tut.by
С крыши морга на улице Цветочной в Уфе сошло много снега около 9 часов утра. Инцидент произошел во время чистки снега. Под «лавину» попали две женщины 1963 и 1991 годов рождения и легковой автомобиль.
Пострадавших доставила в больницу бригада скорой помощи. После оказания помощи женщин отпустили домой.
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Пострадавших увезла бригада скорой помощи.
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